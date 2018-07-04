رأفت: القيادة ستُواصل عملها في كل المستويات للتصدي لعمليات الهدم

رام الله - دنيا الوطنحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، من مغبة تنفيذ إسرائيل مخططها بهدم ستة وأربعين تجمعاً بدوياً لإقامة مخطط E1 الاستيطاني، بهدف ضم القدس، وتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية.ودعا رافت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم، الأربعاء، أبناء شعبنا إلى التواجد المكثف في تجمع (الخان الأحمر) للتصدي لمخطط الاحتلال بهدمه وتهجير أهله.وقال رأفت: إن القيادة ستواصل العمل على كل المستويات للتصدي لهذا المخطط الاحتلالي المخالف للقوانين الدولية، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين على جرائمهم المتعلقة بالاستيطان في الجنائية الدولية.وفيما يتعلق بمصادقة الكنيست على اقتطاع رواتب ذوي الشهداء والأسرى من المقاصة، أوضح رأفت، أن هذا القرار الجائر مخالف لكل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، وعلى رأسها اتفاق باريس، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية، ستطبق قرارات المجلس الوطني، وستعيد النظر في علاقتها مع إسرائيل، وفي الاتفاقات الموقعة معها.