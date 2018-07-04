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جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018

جواز سفر عربي الأغلى عالمياً في 2018
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يحتل جواز السفر السوري المرتبة الأعلى عالمياً من حيث تكلفة الحصول عليه، والتي تتجاوز 400 $، وتصل في بعض الأحيان إلى 800 $ في الحالات المستعجلة.

ويأتي ذلك على الرغم من تصنيفه في المرتبة الـ 95 عالمياً وفقا لـ "PassportIndex" إذ يسمح لحامله بدخول عشر دول فقط بلا تأشيرة دخول.

يأتي في المرتبة الثانية الجواز الأسترالي 282$، يليه التركي 255$، ومن ثم السويسري، بتكلفة تصل إلى 182$، والذي يتميز عن الجواز السوري، بأنه يسمح لحامله بدخول 123 دولة حول العالم بلا تأشيرة دخول.

 


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