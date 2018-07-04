أبو رحمة: 46 تجمعاً بدوياً مهددة بالهدم والتهجير من قبل الاحتلال

أكد مدير عام دائرة العمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة، أن قوات الاحتلال، قامت بقص الأسلاك بين تجمع (الخان الأحمر) وشارع القدس- أريحا، مشيراً إلى أنها جلبت جرافات ومعدات لهدم التجمع.





ووجه أبو رحمة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم، الأربعاء، نداء لوسائل الإعلام والنشطاء والمؤسسات الحقوقية والدولية والمتضامنين الأجانب لضرورة تكثيف تواجدهم في (الخان الأحمر) لإحباط مخطط الاحتلال بهدم التجمع وتهجير أهله.





وأشار أبو رحمة إلى أن ستة وأربعين تجمعاً بدوياً في المنطقة مهددة بالهدم والتهجير لتنفيذ مخطط E1 لتكثيف الاستيطان، وضم القدس وتهويدها.

رام الله - دنيا الوطن