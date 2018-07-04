الشوا يكشف عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية بالشيكات





لكن الشوا، أكد أنه في المرحلة الأولى ستراعي سلطة النقد ما اعتاد عليه العملاء بوضع الأموال في حساباتهم يوم موعد صرف الشيكات.



وتابع، أن المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية المزمع العمل بهما نهاية العام الحالي، ستساهمان في محاربة التزوير، موضحاً أن العلامات الأمنية لها ثلاث درجات، الأولى: تتعلق بصاحب الشيك، والثانية: للمصرف، فيما الثالثة: خاصة بالجهات الرقابية.

رام الله - دنيا الوطنكشف محافظ سلطة النقد عزام الشوا، عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية الجديدة، الخاصة بالشيكات المزمع العمل بهما مع نهاية العام الجاري.وقال في حديثه ضمن برنامج المجلة الاقتصادية، الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين، إن الإجراءات الجديدة ستساهم في زيادة معدل سرعة دوران رأس المال في فلسطين، والتقليل من الشيكات الراجعة.وأوضح، أن المقاصة الإلكترونية، ستكون جزءاً مهماً في سرعة دوران رأس المال، بحيث أن كافة الشيكات التي يتم إيداعها في كافة فروع محافظات فلسطين، ستكون جزءاً من النظام الجديد للمقاصة.وبشأن المعايير الجديدة الخاصة بتحصيل الشيكات خلال اليوم، قال إنه يجب أن يكون هناك رصيد في الحساب، قبل أن يُعرض الشيك على المصرف للحد من مشكلة الشيكات الراجعة.