البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في (الخان الأحمر) تطهير عرقي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال تواجده في تجمع (الخان الأحمر) على رأس وفد من حركة المبادرة: إن استهداف أهالي منطقة (الخان الأحمر)، هو تطهير عرقي وتصعيد خطير لسياسة تهويد الضفة الغربية، يتوازى مع محاولات تمرير (صفقة القرن) وتصفية القضية الفلسطينية.





وأضاف البرغوثي، أن إسرائيل تسعى لضم وتهويد أكثر من 60٪؜ من الضفة الغربية من خلال الاستمرار في الاستيطان، والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين.





وحيى البرغوثي صمود أهالي (الخان الأحمر) وكافة التجمعات البدوية، وقال: إنهم يحمون بأجسادهم عروبة القدس، ويصدون محاولات تطويقها بالكامل.





وأضاف :"ليس صدفة، أن الإجراءات الإسرائيلية ضد تجمعات (الخان الأحمر)، و(أبو نوار) تتوازى مع الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية لأموال الضرائب الفلسطينية، والهجمة على الأسرى وعائلات الشهداء".





ودعا البرغوثي إلى أوسع حملة إسناد للتجمعات البدوية في مواجهة الإجراءات العنصرية الإسرائيلية.

رام الله - دنيا الوطن