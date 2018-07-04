دغلس: إخلاء (الخان الأحمر) مُبيّت.. القيادة الفلسطينية ستذهب للمنطقة للاعتصام

خاص- دنيا الوطنأكد غسان دغلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، أن إسرائيل تريد إخلاء منطقة (الخان الأحمر)، تحت حجة أنها أقرب إلى حدود المملكة الأردنية الهاشمية، لافتاً إلى أن إخلاء المنطقة، كان مبيتاً في السابق، ويتم تنفيذه حالياً.وأوضح دغلس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن إسرائيل تحاول تطبيق قرارها الأخير بتفريغ بلدة بيت إيل من سكانها، وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين الأصليين، لافتاً إلى أن قرية (الخان الأحمر) هي موجودة قبل مجيء الاحتلال الإسرائيلي.وقال دغلس في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "إسرائيل تستغل الظروف الدولية المحيطة، ووجود ترامب في الحكم، وتقوم بتطبيق ما كانت تحلم به الحكومات السابقة في إسرائيل على أرض الواقع بأيادٍ يمينية".وأضاف: "نحن الآن في معركة حقيقية على الأرض، فنتنياهو يُطبق أهدافاً قديمة، حيث الاقتحامات للمسجد الأقصى بشكل يومي، وتبرئة من يقوم بقتل الفلسطينيين، مثل قاتل عبد الفتاح الشريف".وحول التحركات الفلسطينية، قال: "القيادة الفلسطينية، بدأت تحركاتها سياسياً وشعبياً، كما أنها ستذهب إلى منطقة (الخان الأحمر) للاعتصام".وأضاف: "إذا هدم الاحتلال منطقة (الخان الأحمر) سنعيد بناءها مرة أخرى في اليوم الثاني، مهما كلف الأمر".