شؤون فلسطينية

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر وتعيين نجم رئيساً لها في غزة

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر وتعيين نجم رئيساً لها في غزة
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة، قراراً يقضي بتعيين الأستاذ الدكتور هاني نجم، رئيساً لجامعة الأزهر- غزة، وذلك في جلسة مجلس الأمناء رقم 7 /2018 المنعقدة في تاريخ 30/6/2018، كما اعتمد مجلس الأمناء تشكيل مجلس جديد للجامعة على النحو الآتي:

1- أ.د. سامي مصلح، النائب الأكاديمي.

2- د. مروان الأغا، النائب الإداري والمالي.

3- أ.د. صلاح أبو حميدة، عميد الدراسات العليا.

4- أ.د. محمود سرداح، عميد البحث العلمي.

5- د. زهير المصري، عميد شؤون الطلبة.

6- أ.د. أسامة زين الدين، عميد القبول والتسجيل.

7- أ.د. نهاية التلباني، عميد التخطيط والجودة.

8- د. سهيل المدبك، القائم بأعمال عميد كلية الطب.

9- د. وسيم مشتهى، القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

10- د. إيهاب المصري، عميد كلية الصيدلة.

11- د. على عوض، عميد كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.

12- أ.د. ناهض اللحام، عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية.

13- أ.د. عبد الناصر أبو شهلا، عميد كلية العلوم.

14- أ.د. جهاد أبو طويلة، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

15- أ.د. عبد الله الهبيل، عميد كلية الاقتصاد والعلوم والإدارية.

16- أ.د. سامي أبو عرجة، عميد كلية الشرعية.

17- أ.د. حمدي بارود،  عميد كلية الحقوق.

18- د. أحمد أبو شعبان، ميد كلية الزراعة والبيئة.

19- د. باسم أبو كويك، عميد كلية التربية.

وتمنى مجلس الأمناء لرئيس الجامعة، ومجلسها الجديد، التوفيق والنجاح في مهامهم لما فيه خير للجامعة وتقدمها وارتقائها.

كما تقدم مجلس الأمناء بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الخالق الفرا، رئيس الجامعة السابق لما بذله من جهود كبيرة ومتميزة خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، والتي انتهت في 30/حزيران/ يونيو 2018.

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