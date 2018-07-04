جامعة النجاح الأولى فلسطينياً في عدد الاقتباسات من الأبحاث العلمية المحكمة



وفي لغة الحاضر أيضاً وحتى منتصف عام 2018 الجاري فإن باحثي جامعة النجاح قاموا بنشر 160 بحثاً علمياً محكّماً في مجلات عالمية ذات معامل تأثير أيضاً وبفارق 98 بحثاً علمياً عن أقرب المنافسين.



وبذلك تستمر الريادة الفلسطينية لجامعة النجاح الوطنية في مجال البحث العلمي الذي بات مقياساً لعالمية أي جامعة، والعالمية هي عنوان جامعة النجاح.



وقال الاستاذ الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية: إن اهتمام الجامعة وتشجيعها للبحث العلمي أحد أهم بنود الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة ومن باب حرصها على استمرار تشجيع الباحثين سواء في الجامعة او الجامعات الفلسطينية او حتى الجامعات العربية فانها اسست قاعدة هامة في مجال البحث العلمي ألا وهي جائزة النجاح للأبحاث، والتي جاءت انطلاقاً من دور الجامعة الريادي وموقعها البحثي المتميز فلسطينياً وعربياً وحرصها على تأصيل ثقافة الجودة والنوعية، وهذه الجائزة تمنح للإنتاج العلمي المميز.



وأشار أ.د. النتشة إلى أن جائزة النجاح للأبحاث أصبحت حدثاً علمياً سنوياً مهماً للجامعة ولعمادة البحث العلمي وللوسط الأكاديمي في كافة الجامعات العربية، وتظاهرة علمية راقية لها مكانتها بين الباحثين، تشجيعاً للبحث العلمي، الذي توليه الجامعة أهمية بالغة.

رام الله - دنيا الوطن-محمد جود اللههي لغة الأرقام التي يتكلمها ويفهمها الجميع، وفيها تظهر الحقائق وتقوم التصنيفات، وبالأرقام لطالما تربعت جامعة النجاح الوطنية فلسطينياً، ولا تزال على أهم التصنيفات العالمية للجامعات، لتحفر اسم الوطن في كل تصنيف.وعلى صعيد البحث العلمي، حققت جامعة النجاح الوطنية في السنوات الأخيرة، طفرة على مستوى عدد الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة ومفهرسة حسب تصنيفات قواعد بيانات (سكوبس وثومسون رويترز)، وعلى مستوى باحثيها الذين بات العديد منهم يعتبرون من صفوة الباحثين العالميين في مختلف المجالات.واستكمالاً للنجاح والتصدر تُعتبر جامعة النجاح الوطنية أكثر جامعة فلسطينية من حيث عدد الاقتباسات المقتبسة من الأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية محكمة لباحثيها.حيث تتصدر الجامعة جميع الجامعات الفلسطينية في قائمة أفضل عشرة باحثين من حيث عدد الإقتباسات لكل باحث حسب محرك Google scholar العالمي، ويأتي على رأس تلك القائمة أحد أشهر باحثي جامعة النجاح على مستوى العالم الباحث الدكتور أحمد بصلات برصيد 34686 اقتباساً متفوقاً بفارق 14707 اقتباسات عن أقرب منافس في باقي الجامعات الفلسطينية.كما يصل مجموع عدد الاقتباسات لأفضل عشرة باحثين في جامعة النجاح الوطنية إلى 54466 اقتباساً، وبفارق قرابة الـ 5000 اقتباسٍ عن مجموع اقتباسات أفضل عشر باحثين لأقرب جامعة فلسطينية منافسة حسب التصنيفات، كما هو موضح في الجدول التالي:أما بالنسبة لمعيار محرك Google Scholar في احتساب أفضل تسعة باحثين فان النظام المعمول به في احتساب افضل الباحثين يقوم باستثناء أكثر الباحثين من جامعة النجاح وفلسطين وهو الدكتور أحمد بصلات ورقمه المهول في عدد الاقتباسات البالغ 34686 اقتباساً.ولأن لغة الأرقام هي أجمل اللغات، فإن جامعة النجاح تتكلم بها في تصدرها أيضاً لعدد الأبحاث العلمية المنشورة في آخر خمس سنوات، حيث قامت الجامعة منذ عام 2014 وحتى منتصف عام 2018 بنشر 950 بحثاً علمياً في مجلات علمية عالمية ذات معامل تأثير وبأكثر من ضعف الأبحاث المنشورة خلال نفس السنوات من أقرب جامعة فلسطينية منافسة.