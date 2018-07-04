الرئيس الإسرائيلي: لن تتم إعادة إعمار غزة طالما حماس تحتجز جنودنا





جاء ذلك، خلال خطاب ألقاء ريفيلين، ضمن مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقتلى الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.



وقال ريفلين: "طالما استمرت حماس في احتجاز جنودنا، الذين تم اختطافهم خلال حملة الجرف الصامد، فلن تتم إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).



وأضاف: "سنواصل العمل من أجل إعادة جنودنا ومواطنينا المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة".

رام الله - دنيا الوطنصرح الرئيس الإسرائيلي، روفين رفلين، مساء أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل لن توافق على إعادة إعمار قطاع غزة طالما حماس تحتجز الجنود الإسرائيليين لديها.