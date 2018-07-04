الرئيس الإسرائيلي: لن تتم إعادة إعمار غزة طالما حماس تحتجز جنودنا
رام الله - دنيا الوطن
صرح الرئيس الإسرائيلي، روفين رفلين، مساء أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل لن توافق على إعادة إعمار قطاع غزة طالما حماس تحتجز الجنود الإسرائيليين لديها.
صرح الرئيس الإسرائيلي، روفين رفلين، مساء أمس الثلاثاء، بأن إسرائيل لن توافق على إعادة إعمار قطاع غزة طالما حماس تحتجز الجنود الإسرائيليين لديها.
جاء ذلك، خلال خطاب ألقاء ريفيلين، ضمن مراسم إحياء الذكرى الرابعة لقتلى الحرب الأخيرة على غزة، صيف العام 2014.
وقال ريفلين: "طالما استمرت حماس في احتجاز جنودنا، الذين تم اختطافهم خلال حملة الجرف الصامد، فلن تتم إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
وأضاف: "سنواصل العمل من أجل إعادة جنودنا ومواطنينا المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة".
وقال ريفلين: "طالما استمرت حماس في احتجاز جنودنا، الذين تم اختطافهم خلال حملة الجرف الصامد، فلن تتم إعادة إعمار وتأهيل قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
وأضاف: "سنواصل العمل من أجل إعادة جنودنا ومواطنينا المحتجزين لدى حركة حماس بقطاع غزة".
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