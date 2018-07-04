فيديو: تفاصيل جديدة لعملية الاختراق حماس لهواتف الجنود الإسرائيليين













رام الله - دنيا الوطننُشر على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) فيديو، يوضح تفاصيل جديدة حول عملية الاختراق الكبيرة التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد جنود الاحتلال.ويظهر في الفيديو شهادات بعض الجنود الإسرائيليين، الذين تم اختراق هواتفهم النقالة، وحساباتهم على (فيسبوك)، حيث يقول أحدهم: "شبكة معادلة لحركة حماس، نشطت على شبكة الإنترنت بهدف إنشاء علاقة مع جنود في الجيش؛ لإغرائهم وتنزيل تطبيقات تحتوي على فايروس للحصول بواسطته على معلومات سرية"، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن حملة حركة حماس استمرت ما يقارب العام.وأضاف: "الحركة فتحت حسابات نشطة على (فيسبوك) لاصطياد الجنود، حيث أرسلت لي الحركة طلب صداقة وبدأنا بالتحدث، ومن ثم انتقلنا إلى (واتس أب)، وطلبت مني تنزيل تطبيق يطلق عليه اسم (غلانس لاف) وبدأت حينها بالتفكير".وتابع بقوله: "قبل بدء المونديال بقليل عرضت الحسابات النشطة على الجنود تنزيل تطبيقات، من بينها تطبيق مونديال من المتجر الرسمي لجوجل، وهذه التطبيقات جعلت من هواتف الجنود أداة تجسس بكل معنى الكلمة".وأوضح أنه بمساعة التطبيق، فمن الممكن فتح الميكروفون والاستماع لكل شيء يحدث في المنطقة، لافتاً إلى أن يوجد كاميرا وبالإمكان الرؤية.وبين أن لدى حركة حماس معطيات (جي بي إس)، وتستطيع معرفة أين يتواجد صاحب الهاتف النقال بالضبط.بدوره، قال ضابط في الجيش الاسرائيلي: "من توثيق خاص وصل إلى أخبار (كان)، رأينا جزءاً من المواد التي وصلت إلى أيدي حركة حماس، صور لقاعدة عسكرية تم الحصول عليها عبر التطبيق، بالإضافة إلى وثيقة رسمية تظهر متى تفرغ القاعدة العسكرية جزئياً من الجنود، وهذا بالطبع جزء من المواد".التفاصيل كاملة عبر الفيديو التالي..