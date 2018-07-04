شؤون فلسطينية

الحكومة تُحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس

الحكومة تُحذر من التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ومدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
حذرت حكومة الوفاق الوطني، من استمرار التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي، ضد المسجد الأقصى المبارك، ومدينة القدس المحتلة.

ودان المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بخصوص ما سُمي  "السماح بزيارات أعضاء الكنيست للمسجد الأقصى"،  وشدد على أن تلك التصريحات تعتبر تحريضاً سافراً وخطيراً على مواصلة  اقتحام الحرم الشريف، وتشجيعاً على المساس بأقدس مقدسات العرب والمسلمين.

وقال المتحدث الرسمي: إن هذه الخطوة الاحتلالية الجديدة، ما كان  نتنياهو يجرؤ على ارتكابها بهذه العنجهية والصيغة المستفزة، لولا الانحياز الأميركي لسياسات الاحتلال، وإجراءاته التعسفية الذي يقوده دونالد ترامب.

وحمل المتحدث الرسمي، حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو، وإدارة ترامب المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير، والذي طالما حذّرت من عواقبه القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، كون هذا التصعيد، يُساهم في دفع المنطقة برمتها إلى أتون "صراع ديني" مرفوض وغريب عن بلادنا، وأهل بلادنا ومنطقتنا.

أخبار ذات صلة

أبو رحمة: 46 تجمعاً بدوياً مهددة بالهدم والتهجير من قبل الاحتلال

أبو رحمة: 46 تجمعاً بدوياً مهددة بالهدم والتهجير من قبل الاحتلال

إصابة أكثر من 181 صحفياً منذ فعاليات مسيرة العودة

إصابة أكثر من 181 صحفياً منذ فعاليات مسيرة العودة

الحمد الله: التصدي الدولي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية لقطاعنا المالي

الحمد الله: التصدي الدولي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية لقطاعنا المالي

الشوا يكشف عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية بالشيكات

الشوا يكشف عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية بالشيكات

البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في (الخان الأحمر) تطهير عرقي

البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في (الخان الأحمر) تطهير عرقي

الاحتلال يمنع سفر 4 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 4 مواطنين من (معبر الكرامة)

دغلس: إخلاء (الخان الأحمر) مُبيّت.. القيادة الفلسطينية ستذهب للمنطقة للاعتصام

دغلس: إخلاء (الخان الأحمر) مُبيّت.. القيادة الفلسطينية ستذهب للمنطقة للاعتصام

وزارة الزراعة بغزة تُصدر توضحياً حول سلامة مُنتج البطيخ في القطاع

وزارة الزراعة بغزة تُصدر توضحياً حول سلامة مُنتج البطيخ في القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

إصابة أكثر من 181 صحفياً منذ فعاليات مسيرة العودة

إصابة أكثر من 181 صحفياً منذ فعاليات مسيرة العودة

الحمد الله: التصدي الدولي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية لقطاعنا المالي

الحمد الله: التصدي الدولي لجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب حماية لقطاعنا المالي

الشوا يكشف عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية بالشيكات

الشوا يكشف عن نظام المقاصة الإلكترونية والعلامات الأمنية بالشيكات

البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في (الخان الأحمر) تطهير عرقي

البرغوثي: ما يقوم به الاحتلال في (الخان الأحمر) تطهير عرقي

الاحتلال يمنع سفر 4 مواطنين من (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 4 مواطنين من (معبر الكرامة)

المفتي العام يؤم المصلين في تجمع (الخان الأحمر) المهدد بالهدم

المفتي العام يؤم المصلين في تجمع (الخان الأحمر) المهدد بالهدم

الاحتلال هدم 17 منشأة سكنية وأخطر العشرات ونفذ 15 نشاطاً استيطانياً

الاحتلال هدم 17 منشأة سكنية وأخطر العشرات ونفذ 15 نشاطاً استيطانياً

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر وتعيين نجم رئيساً لها في غزة

تشكيل مجلس جديد لجامعة الأزهر وتعيين نجم رئيساً لها في غزة

منوعات

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

شاهد فارق العمر الصّادم بين حياة الدرديري وتوفيق عكاشة

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي &#34;الأجرأ&#34;

صور: ناهد السباعي تُثير الجدل من جديد بإطلالة هي "الأجرأ"

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

بقرار نهائي.. غادة عبد الرازق تخرج من ماراثون رمضان 2019

&#34;الأجزاء&#34; تكتسح 2019.. جزء ثالث من&#34;الهيبة&#34; ورابع من &#34;عطر الشام&#34;وعاشر من &#34;باب الحارة&#34;

"الأجزاء" تكتسح 2019.. جزء ثالث من"الهيبة" ورابع من "عطر الشام"وعاشر من "باب الحارة"

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

إسرائيل تمنع فناناً أردنياً من دخول فلسطين

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ&#34;تانغو&#34; وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

دانييلا رحمة: راهنوا علي فشلي بـ"تانغو" وعشتُ الخيانة في حياتي الشخصية

ديانا حداد &#34;تلطش&#34; نانسي عجرم بسبب &#34;غرورها&#34; مع المغاربة

ديانا حداد "تلطش" نانسي عجرم بسبب "غرورها" مع المغاربة

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد خبر حملها.. شيرين تتسوق بالملابس الرياضية

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

عربي

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث القتال في درعا السورية

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء