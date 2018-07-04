دولي

الشيوخ الأمريكي يتهم الرئيس الروسي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016

الشيوخ الأمريكي يتهم الرئيس الروسي بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية سنة 2016، التي فاز بها دونالد ترامب.

وحسب تقرير لشبكة (بلومبورغ) الأمريكية، فإن اللجنة المذكورة صادقت على تقرير أعدته وكالات الاستخبارات الأمريكية، أوضح أن بوتين أمر بالتدخل في تلك الانتخابات.

وأوضح التقرير، أنه في جلسة عقدتها اللجنة، الثلاثاء، أكد أعضاؤها أن تدخل بوتين في الانتخابات كان هدفه مساعدة الرئيس الحالي، دونالد ترامب من أجل الوصول للبيت الأبيض.

واتفقت اللجنة مع وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن التدخل الروسي في الانتخابات كان بأمر من بوتين؛ بغية ترجيح كفة ترامب على منافسته من الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات، ريتشارد بور: "بعد 16 شهراً من التحقيق، لا أرى أي سبب للاعتراض على الاستنتاجات التي توصلت لها وكالات الاستخبارات".

وأضاف: "اللجنة ستواصل تحقيقاتها، وآمل أن يوضح هذا الجزء من التحقيق، وما سيتبعه من عمل اللجنة، للشعب الأمريكي الأنشطة الروسية المتعلقة بالانتخابات".

ونقلت بلومبورغ عن السيناتور مارك وارنر قوله: إن الجهود الروسية في الانتخابات، كانت واسعة النطاق ومتطورة، وكان هدفها تقويض الإيمان العام بالعملية الديمقراطية، لإلحاق الضرر بكلينتون ومساعدة ترامب.

وأضاف السيناتور عن ولاية فرجينيا: "تحقيقاتنا لا تزال مستمرة، وعلينا أن نستقي الدروس من 2016 ونبذل المزيد لحماية أنفسنا من الهجمات في 2018 وما بعدها"، على حد تعبيره.

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