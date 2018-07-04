الرئيس عباس ونتنياهو سيحضران المبارة النهائية لمونديال روسيا 2018

رام الله - دنيا الوطن

قالت السفارة الإسرائيلية في روسيا، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيزور موسكو يوم الحادي عشر من الشهر الجاري للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأوضحت السفارة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، أن نتنياهو سيزور موسكو الأربعاء، حيث سيعقد لقاء مع الرئيس الروسي".





وكان مصدر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال: إن نتنياهو تلقى دعوة من السلطات الروسية لزيارة موسكو، وحضور المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018 لكرة القدم منتصف الشهر الجاري.







جدير بالذكر، أن وجود نتنياهو في موسكو، سيتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى العاصمة الروسية.وأعلنت السفارة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس، سيصل موسكو في الثالث عشر من الشهر الجاري، لحضور اختتام كأس العالم وعقد لقاء مع بوتين.ولم تتحدث أي مصادر رسمية عن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين عباس ونتنياهو في موسكو، أو اجتماع ثلاثي سيجمع الطرفين مع بوتين.وأكدت روسيا مراراً في وقت سابق استعدادها لاستضافة لقاء بين عباس ونتنياهو، بهدف كسر الجمود في عملية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي تمر بحالة صعبة في الوقت الراهن لاسيما بسبب افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، والتوتر المتصاعد بين إسرائيل وقطاع غزة، إثر هذا الحدث.