"جماعات الهيكل" تُوزع دعوات لاقتحام الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت جماعات الهيكل المزعوم، لإحياء الذكرى الأولى لمقتل عنصرين من شرطة الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.ووزعت جماعات الهيكل المزعوم، الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إحياء "الذكرى الأولى "وحملت الدعوة صورة للشرطيين، ودعت لإقامة الصلوات في الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية وبعد الظهر، والتي تستمر من الساعة 7:30-11 ثم من الساعة 1:30- 2:30.وجاء في الدعوة: "ندعو لإحياء ذكرى من دافعوا، وحموا المكان المقدس الذي نصعد إليه".وفي الرابع عشر من تموز/ يوليو العام الماضي، نفذ ثلاثة شبان من مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني، عملية في المسجد الأقصى المبارك، أدت إلى استشهاد الشبان ومقتل اثنين من عناصر شرطة الاحتلال.