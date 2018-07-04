هذا ما أبلغه العمادي للرئيس حول المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل

رام الله - دنيا الوطن

قالت إذاعة (ريشت كان) الإسرائيلية: إن السفير القطري محمد العمادي، وضع الرئيس محمود عباس في صورة المباحثات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل، والتي تحدث عنها في مقابلة صحفية.





وأوضحت الإذاعة، نقلاً عن مسؤول فلسطيني، قوله: إن السفير العمادي، أكد للرئيس عباس خلال لقائهما في رام الله، عدم إحراز أي تقدم في محاولات قطر للتوصل لصفقة بين حماس وإسرائيل.



وبحسب الإذاعة، فإن المسؤول القطري، أكد وجود مساعٍ من بلاده لإحراز صفقة تبادل أسرى، تشمل تحسين الوضع الإنساني بغزة.