قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الاربعاء، حملة اعتقالات من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت 7 شبان حسب ما أعلنه جيش الاحتلال.





كما واندلعت مواجهات في قرية كفر مالك شرق رام الله بعد اقتحامها من قبل قوات الاحتلال.





واقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وأطلقوا قنابل صوتية وغازية في البلدة.





وقال شهود عيان: إن جنود الاحتلال اقتحموا منزل المواطن ياسر زكارنة في منطقة الكحليشة في قباطية، واعتقلوا نجله سعيد (15عاماً) وفتشوا المنزل، وانتشروا في الشوارع.





وأشاروا إلى أن الجنود، نصبوا حاجزًا على مثلث الشهداء خلال الاقتحام.

رام الله - دنيا الوطن