جنرال إيراني.. إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة تسرق الغيوم المحملة بالأمطار من إيران



جاء ذلك، في مؤتمر صحفي خاص في طهران، حيث اتهم إسرائيل ودولاً أخرى في المنطقة، بأنها تُشغّل طواقم مشتركة، تعمل على إحباط وصول الغيوم المحملة بالأمطار إلى إيران".



وأكد الجنرال، أنه يستند في اتهامه إلى بحث علمي تم في إيران، وأن بلاده تتصدى لهذه السرقة.







مضيفاً، أنها تسرق الغيوم، وتمنع بذلك هطول الأمطار على الجمهورية الإسلامية.