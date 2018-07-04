جنرال إيراني.. إسرائيل ودول أخرى بالمنطقة تسرق الغيوم المحملة بالأمطار من إيران
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الجنرال الإيراني، غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، إسرائيل، بأنها تقف وراء الجفاف في بلاده،
اتهم الجنرال الإيراني، غلام رضا جلالي، رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية، إسرائيل، بأنها تقف وراء الجفاف في بلاده،
مضيفاً، أنها تسرق الغيوم، وتمنع بذلك هطول الأمطار على الجمهورية الإسلامية.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي خاص في طهران، حيث اتهم إسرائيل ودولاً أخرى في المنطقة، بأنها تُشغّل طواقم مشتركة، تعمل على إحباط وصول الغيوم المحملة بالأمطار إلى إيران".
وأكد الجنرال، أنه يستند في اتهامه إلى بحث علمي تم في إيران، وأن بلاده تتصدى لهذه السرقة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي خاص في طهران، حيث اتهم إسرائيل ودولاً أخرى في المنطقة، بأنها تُشغّل طواقم مشتركة، تعمل على إحباط وصول الغيوم المحملة بالأمطار إلى إيران".
وأكد الجنرال، أنه يستند في اتهامه إلى بحث علمي تم في إيران، وأن بلاده تتصدى لهذه السرقة.
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