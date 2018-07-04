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شؤون فلسطينية

حمد: نقف بجانب الرئيس في تصديه لـ (صفقة القرن) والأمريكان يطرحونها بطريقة غبية

حمد: نقف بجانب الرئيس في تصديه لـ (صفقة القرن) والأمريكان يطرحونها بطريقة غبية
القيادي في حماس - غازي حمد
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن حركته تقف إلى جانب الرئيس محمود عباس في تصديه لـ (صفقة القرن)، معبّراً عن عدم الرغبة بالفشل مرة أخرى في قضية المصالحة الفلسطينية، التي رأى أنها يجب أن تكون مبنية على قواعد قوية.

واعتبر حمد، لقناة (الميادين) اللبنانية، أن الأميركيين يطرحون (صفقة القرن)، بطريقة (غبية)، مؤكداً أنها لن تنجح، خاصة أنهم يطالبون الفلسطينيين بالتخلّي عن القدس.

ونفى القيادي في الحركة، أن تكون هناك أية مفاوضات بين إسرائيل والحركة، أو أن تكون هناك جهة تقوم بوساطة بين الطرفين، مشيراً إلى أن الحركة تقول: إن من يريد تقديم مشاريع إنسانية في غزة من دون ثمن سياسي أهلاً وسهلاً به.

وقال حمد: "حماس ترفض ما يُسمّى (صفقة القرن)، لافتاً إلى أن هناك أطرافاً قدّمت عروضاً لمساعدات إنسانية لقطاع غزة، لكن الحركة لا تقبل أي عرض على حساب القضية الوطنية".

ورأى حمد، أن هناك مساراً سياسياً فلسطينياً فاشلاً، ويتجلّى في عدم إتمام المصالحة الوطنية، معتبراً أن على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتخاذ قرارات جريئة، لا سيّما في المصالحة، لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

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