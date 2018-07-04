الإحصاء: انخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج خلال شهر أيار

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بأن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل انخفاضاً مقداره 3.16% خلال شهر أيار 2018، مقارنة بشهر نيسان السابق.





وأوضح جهاز الإحصاء أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض إلى 98.44 خلال شهر أيار 2018 مقارنة بـــ 101.65 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).





حركة كميات الإنتاج الصناعي على مستوى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية





وسجلت أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 4.85% خلال شهر أيار 2018 مقارنة بالشهر السابق، والتي تشكل أهميتها النسبية 83.19% من إجمالي أنشطة الصناعة. في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، ارتفاعاً نسبته 15.93% والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من إجمالي أنشطة الصناعة.





كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 11.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 4.06% من إجمالي أنشطة الصناعة.





وسجلت أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، ارتفاعاً نسبته 3.77% والتي تشكل أهميتها النسبية 11.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.





وعلى صعيد الأنشطة الفرعية والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، فقد سجلت بعض أنشطة الصناعات التحويلية انخفاضاً خلال شهر أيار 2018 مقارنة بشهر نيسان 2018، أهمها صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة الأثاث، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة منتجات المطاط واللدائن، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها.





من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي ارتفاعاً في بعض أنشطة الصناعات التحويلية، منها صناعة الملابس، وصناعة منتجات التبغ، وصناعة المشروبات.

رام الله - دنيا الوطن