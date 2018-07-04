مجلس النواب المصري يمنح قادة القوات المسلحة سُلطات خاصة

ووفقاً لمشروع القانون يعامل كبار قادة القوات المسلحة المعاملة المقررة للوزير، إذا شغل منصب الوزير أو منصباً أعلى، ويتمتع بجميع المزايا والحقوق المقررة للوزراء في الحكومة.







كما لا يجوز مباشرة إجراء أي تحقيق أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم، عن أي فعل ارتكب خلال فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسبها، إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

رام الله - دنيا الوطنوافق مجلس النواب المصري، أمس الثلاثاء، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن معاملة كبار قادة القوات المسلحة.ووفق ما أوردت (روسيا اليوم)، ينص مشروع القانون على استدعاء الضباط من كبار قادة القوات المسلحة، الذين يصدر بأسمائهم قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات المسلحة مدى حياتهم، ويكون الاستدعاء لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا المنصب أو تلك الوظيفة.ويتمتع المعنيون بأحكام هذا القانون أثناء سفرهم خارج البلاد بالحصانات الخاصة المقررة لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية طوال مدة خدمتهم، وكذلك مدة استدعائهم.