الشرطة الإسرائيلية تستعد لوصول البالونات الحارقة إلى مدينة القدس

رام الله - دنيا الوطن

حذرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، سكان المجلس الإقليمي (متي يهودا) في القدس من وصول ظاهرة البالونات الحارقة والمفخخة القادمة من قطاع غزة لمناطق المجلس خلال الأيام المقبلة.



وحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، فقد جاءت تحذيرات الشرطة الإسرائيلية بعد سقوط بالونين حارقين يوم أمس الاثنين في مناطق المجلس الاقليمي (متي يهودا) في (بيت شيمش) بالقدس.وقد دعت محطة (بيت شيمش) التابعة للشرطة الإسرائيلية، لعدم الاقتراب من هذه البالونات، خوفاً من أن تكون مفخخة، وإبلاغ الشرطة فور مشاهدة هذه البالونات.