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شؤون فلسطينية

ثلاث قضايا رئيسية سيبحثها وفد حماس مع المسؤولين المصريين بالقاهرة

ثلاث قضايا رئيسية سيبحثها وفد حماس مع المسؤولين المصريين بالقاهرة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف القيادي في حركة (حماس)، طاهر النونو، أمس الثلاثاء، عن الملفات التي سيجري بحثها بين وفد حركته في العاصمة المصرية (القاهرة) والمسؤولين المصريين خلال الزيارة المرتقبة.

وقال النونو، لقناة (القدس) الفضائية: إنه سيتم بحث ثلاث قضايا مع الجانب المصري، أولها التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل عام، والحراكات التي تشهدها العديد من الأروقة فيما يتعلق بالحياة الإنسانية في غزة، حيث الكثير من المقترحات التي تدور، ويتحدث عنها الإعلام.

وأوضح النونو، أن قيادة حماس، تلقت دعوة من القيادة المصرية لبحث عدة قضايا، لافتاً إلى أن ثاني تلك القضايا تتمثل بالعلاقة الثنائية بين حركة حماس والقاهرة، وسبل تطويرها بشكل دائم، موضحًا أن هذا الملف دائم على طاولة الحوار والنقاش بين الجانبين.

وأضاف النونو، أن القضية الثالثة التي ستكون على الطاولة، هي العلاقات الفلسطينية الداخلية، وبحث هذه العلاقات، وسبل تحفيزها وتطويرها.

وتابع: "هذا بالإضافة إلى أي قضية أخرى قد تطرأ على طاولة البحث، وهي استكمالاً للقاءات وزيارات سابقة تمت للقاهرة".

ومن المقرر، أن يزور وفد من حركة حماس القاهرة، وذلك حسب دعوة وجهتها القيادة المصرية لقيادة الحركة من أجل بحث عدة قضايا.

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