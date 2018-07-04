بقوة (4.2).. هزات أرضية تضرب طبريا والجليل

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال بقوة (4.2) على مقياس ريختر، فجر اليوم، الأربعاء، مناطق شمال إسرائيل، فيما لم يُبلغ حتى اللحظة عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.







ووقعت الهزة في الخامسة إلا عشر دقائق من فجر اليوم، بمناطق شمال إسرائيل، حيث جاء من المعهد الجيولوجي الإسرائيلي، أن سكان شمال إسرائيل شعروا بالهزة.







كما جاء، أن مركز الهزة يقع إلى الشمال من بحيرة طبريا، وعلى عمق أربعة كيلومترات تحت سطح الأرض.



وبعد الهزة الأرضية الأولى بنحو ثماني دقائق، تلتها هزة أخرى أخف تم رصدها بقوة 3.2 على مقياس ريختر، وفي السابعة إلا عشر دقائق صباحاً بتوقيت القدس، قال مواطنون في شمال إسرائيل إنهم شعروا بهزات إضافية خفيفة.