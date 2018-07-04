اللواء ابونعيم: المحاماة السياج الحقوقي للمواطن







رام الله - دنيا الوطناستقبل اللواء توفيق أبونعيم مدير عام قوى الامن الداخلي في قطاع غزة ،مجلس نقابة المحامين وذلك في مكتبة بمدينة غزة ظهر اليوم.وضم وفد نقابة المحامين الاستاذ عبدالعزيز الغلاييني نائب نقيب المحامين والأستاذ زياد النجار امين سر نقابة المحامين والأستاذ علي الدن أمين الصندوق وكلا من الاستاذة رنا الحداد عضو مجلس النقابة والأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة والأستاذ علاء الفرا المدير العام لنقابة المحامين والأستاذ توفيق أبوغلوة منسق العلاقات العامة والإعلام في نقابة المحامين .وفي مستهل اللقاء شكر نائب نقيب المحامين حفاوة الاستقبال من طرف مكتب سيادتة وتسهيل اجراءات اللقاء في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها قطاع غزة مؤكدا ان النقابة تسعى بصورة دائمة لتعزيز التفهمات مع كافة القطاعات الحكومية في قطاع غزة وذلك من أجل تعزيز سيادة القانون والعمل المشترك الذي يجب ان يكون متواصل على مدار الساعة في حال حدوث أي طاريء .وقال اللواء أبونعيم ان مهنة المحاماة هي السياج الحقوقي الحامي للمواطن الفلسطيني مؤكدا أن العلاقة التي تربط الأجهزة الأمنية بالمحامي والمواطن هو القانون وأضاف أن الحكم النهائي لجميع القضايا هو القضاء الفلسطيني .وأكد الجانبان على التفهمات التي أعلن عنها النائب العام المستشار ضياء المدهون والخاصة بعدم تدخل الشرطة العسكرية في أي خلافات تخص جرائم الأموال وأن نيابة مكافحة الفساد وجرائم الاموال هي صاحبة الاختصاص الحصري في استقبال كافة جرائم الأموال وقضايا النصب والاحتيال ذات الرأي العام، بما يحقق العدالة وسيادة القانون على قاعدة نصرة المظلومين، مع الالتزام بالإجراءات القانونية نصاً وروحا.وأكد اللواء توفيق أبونعيم التزام وزارة الداخلية بهذا الخصوص وانه اوعز لكافة الجهات تحويل كافة القضايا لنيابة جرائم الأموال كما وابدى استعداده بصورة لحظية لتلقي أي شكوى تخص ذلك .وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تكثيف التعاون في العديد من القضايا والتواصل بين الجانبين لما يحقق المصلحة وحل جميع الإشكاليات التي قد تزاجه المحامين والمواطنين مستقبلا.