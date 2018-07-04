شؤون فلسطينية

الأعرج يوقع اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح تنفيذ مشاريع بنية تحتية

الأعرج يوقع اتفاقية بقيمة خمسة ملايين دولار لصالح تنفيذ مشاريع بنية تحتية
رام الله - دنيا الوطن
وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج اليوم الثلاثاء، اتفاقية بقيمة 5  مليون دولار، بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، لصالح تنفيذ مشاريع بنية تحتية 34  هيئة محلية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية د. ناصر قطامي، ووكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ومدير عام المشاريع المهندس عمر شرقية، ومنسق مشاريع البنك الإسلامي للتنمية في الوزارة المهندس محمد القاضي.

وقال الأعرج: "إن توقيع مثل هذه الاتفاقية يأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة لتوفير الدم المالي اللازم لإقامة وتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية في الهيئات المحلية، بهدف تلبية احتياجات المواطنين الأساسية الأمر الذي يسهم في تعزيز صمودهم وتثبيتهم في أراضهم".

وجاء هذا التوقيع ضمن إطار الدعم المتواصل من الصناديق العربية والإسلامية بإدارة البنك الإسلامي للتنمية – جدة.

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