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دولي

جريحان بإطلاق نار أمام مدرسة في مدينة كنزاس الأمريكية

جريحان بإطلاق نار أمام مدرسة في مدينة كنزاس الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شخصين أصيبا بجروح بالغة بإطلاق نار وقع أمام مدرسة ابتدائية في ولاية كنزاس الأمريكية.

ونقلت قناة (KMBC-TV) المحلية عن المتحدث باسم الشرطة جون لاسي قوله إن قوات الأمن لا تزال تبحث عن مطلق النار في إحدى مناطق مدينة كنزاس سيتي.

وأشار المتحدث إلى أن المصابين عاملان وليسا من التلامذة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

من جانبها، ذكرت صحيفة (The Kansas City Star) أن منفذ الهجوم هرب من موقع الحادث وحاول سرقة سيارة في مغسلة، مؤكدة سماع دوي رصاص في الموقع لكن دون وقوع إصابات. وبعد دقائق معدودة من إطلاقه النار تمكن المجرم من سرقة سيارة أخرى.

وتشهد الولايات المتحدة باستمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وغيرها من المرافق العامة أودت بأرواح عشرات الأشخاص، ما أعطى زخما جديدا للجدل حول قوانين حيازة الأسلحة في البلاد.

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