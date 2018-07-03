مقتل 24 شخصا بانقلاب عبارة في إندونيسيا

رام الله - دنيا الوطنقتل 24 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب عبارة قبالة سواحل إندونيسيا، بحسبما أعلن مسؤولون محليون.ووقع الحادث في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات الإندونيسية وقف عمليات البحث عن أكثر من 160 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين إثر غرق عبارة داخل بحيرة توبا السياحية في جزيرة سومطرة، قبل أكثر من أسبوعين، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ونقلت وكالة (فرانس برس) عن المتحدث باسم هيئة مكافحة الكوارث الإندونيسية، سوتوبو بوروو نوغروهو، قوله إن 24 جثة انتشلت وأنقذ 74 شخصا، وإن 41 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.