عاجل

  • انجلترا تتغلب على كولومبيا بركلات الترجيح وتتأهل الى الربع النهائي لمونديال روسيا 2018

  • تقارير أولية عن شن سلاح الجو الاسرائيلي عدة غارات في جنوب سوريا

شؤون فلسطينية

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سمح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، لأعضاء الكنيست، بالدخول إلى الحرم القدسي وباحات المسجد الأقصى، بعد أكثر من عامين على المنع، الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، والذي كان ساريًا على النواب العرب أيضاً.

وبحسب الصحفي في شركة الأخبار الإسرائيلية، عميت سيغال، فقد بعث نتنياهو بتوجيهات إلى يولي إدلشتاين رئيس الكنيست، أعلن من خلالها السماح لأعضاء الكنيست ووزراء الحكومة بالدخول إلى الحرم القدسي الشريف، وباحات الأقصى مرة واحدة خلال كل ثلاثة أشهر، وفقاً لما جاء على موقع (عرب 48).

وكانت شرطة الاحتلال، قد أعلنت في آب/ أغسطس الماضي عن السماح لأعضاء الكنيست "اقتحام الأقصى" ضمن برنامج تجريبي تنفذه الشرطة، لتفادي المواجهات التي قد تحدث بين أعضاء الكنيست خلال اقتحاماتهم للأقصى ونواب عرب، قد يتوجهون للحرم القدسي، وتقرر أن يقوم أعضاء الكنيست بتنسيق الزيارة مع الشرطة، فيما مُنع الوزراء في حكومة الاحتلال من دخول الأقصى.

واقتحم عضو الكنيست عن حزب (الليكود)، يهودا غليك، وعضو الكنيست عن حزب (البيت اليهودي) شولي معلم، ساحات المسجد الأقصى من عند باب المغاربة، برفقة قوات معززة من الوحدات الخاصة أواخر آب/ أغسطس من العام الماضي، في خطوة هدفت لاختبار ردة الفعل الشعبية الفلسطينية.

وكان نتنياهو قد منع في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أعضاء الكنيست والوزراء من دخول المسجد الأقصى لأي سبب حتى إشعار آخر.

وادعى نتنياهو، بأن هذا القرار يأتي في إطار النية بتهدئة الأجواء حول المسجد الأقصى، وجاءت هذه التعليمات في أعقاب مداولات أمنية عقدها نتنياهو أمس على خلفية التصعيد الأمني في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين، وامتداده إلى داخل الخط الأخضر.

أخبار ذات صلة

مجلة أمريكية: أكثر من مليوني دولار خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب مسيرات العودة

مجلة أمريكية: أكثر من مليوني دولار خسائر بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب مسيرات العودة

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

فقدان الاتصال بعُمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر

فقدان الاتصال بعُمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر

وزارة المالية: قانون مخصصات الأسرى يرفع الاقتطاعات لـ 220 مليون شيكل شهرياً

وزارة المالية: قانون مخصصات الأسرى يرفع الاقتطاعات لـ 220 مليون شيكل شهرياً

روبوت جديد للمساعدة في إطفاء الحرائق في غلاف غزة

روبوت جديد للمساعدة في إطفاء الحرائق في غلاف غزة

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرقي غزة

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرقي غزة

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس أن تختار الهُدنة

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس أن تختار الهُدنة

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان آخر التطورات السياسية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان آخر التطورات السياسية

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

إعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

إعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

الدنمارك تُقرر وقف المساعدات للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية)

الدنمارك تُقرر وقف المساعدات للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية)

منوعات

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

آيتن عامر للرجال: &#34;اتلموا&#34;.. ومصطفى شعبان يرد عليها: &#34;يللا على المطبخ&#34;

آيتن عامر للرجال: "اتلموا".. ومصطفى شعبان يرد عليها: "يللا على المطبخ"

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

عربي

(رويترز): مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

(رويترز): مقتل ابن زعيم تنظيم الدولة في حمص السورية

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ &#34;التطبيع مع إسرائيل&#34;

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ "التطبيع مع إسرائيل"