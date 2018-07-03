فقدان الاتصال بعُمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر

رام الله - دنيا الوطنأعلن مصدر أمني فلسطيني، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال، فقد مع عدد من الفلسطينيين، يعملون داخل نفق على الحدود مع مصر، إثر تدمير الجيش المصري له.وقال المصدر لوكالة (الأناضول)، مفضّلاً عدم ذكر اسمه: "فُقد الاتصال بعدد من الفلسطينيين (لم يحدد عددهم) عقب تدمير الجيش المصري لنفق تجاري على حدود غزة مع مصر".وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني، توجهت إلى موقع النفق، وبدأت بمحاولة إنقاذ العمال المتواجدين داخله.كما رفض مسؤولون في الدفاع المدني الفلسطيني، الإدلاء بأية تصريحات حول الواقعة.ولم تُعلن السلطات المصرية كذلك عن تفاصيل الواقعة، غير أنها تشن حملة ضد الأنفاق مع غزة، حيث تعتبرها منافذ تهريب للأسلحة إلى سيناء، بحسب وكالة (الأناضول).