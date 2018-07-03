شؤون فلسطينية

فقدان الاتصال بعُمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر

فقدان الاتصال بعُمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مصدر أمني فلسطيني، في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاتصال، فقد مع عدد من الفلسطينيين، يعملون داخل نفق على الحدود مع مصر، إثر تدمير الجيش المصري له.

وقال المصدر لوكالة (الأناضول)، مفضّلاً عدم ذكر اسمه: "فُقد الاتصال بعدد من الفلسطينيين (لم يحدد عددهم) عقب تدمير الجيش المصري لنفق تجاري على حدود غزة مع مصر".

وأوضح المصدر، أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني، توجهت إلى موقع النفق، وبدأت بمحاولة إنقاذ العمال المتواجدين داخله.

كما رفض مسؤولون في الدفاع المدني الفلسطيني، الإدلاء بأية تصريحات حول الواقعة.

ولم تُعلن السلطات المصرية كذلك عن تفاصيل الواقعة، غير أنها تشن حملة ضد الأنفاق مع غزة، حيث تعتبرها منافذ تهريب للأسلحة إلى سيناء، بحسب وكالة (الأناضول).

أخبار ذات صلة

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى

نتنياهو يسمح للوزراء وأعضاء الكنيست باقتحام الأقصى

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

وزارة المالية: قانون مخصصات الأسرى يرفع الاقتطاعات لـ 220 مليون شيكل شهرياً

وزارة المالية: قانون مخصصات الأسرى يرفع الاقتطاعات لـ 220 مليون شيكل شهرياً

روبوت جديد للمساعدة في إطفاء الحرائق في غلاف غزة

روبوت جديد للمساعدة في إطفاء الحرائق في غلاف غزة

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرقي غزة

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرقي غزة

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس أن تختار الهُدنة

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس أن تختار الهُدنة

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الاحتلال يُعلن تجمع (الخان الأحمر) منطقة عسكرية مُغلقة

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان آخر التطورات السياسية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان آخر التطورات السياسية

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

إعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

إعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية المُوسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

الدنمارك تُقرر وقف المساعدات للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية)

الدنمارك تُقرر وقف المساعدات للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية)

شقيق الشهيد خالد: مركز (الميزان) أبلغنا باستشهاده ولا معلومات حول إصابته

شقيق الشهيد خالد: مركز (الميزان) أبلغنا باستشهاده ولا معلومات حول إصابته

منوعات

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

آيتن عامر للرجال: &#34;اتلموا&#34;.. ومصطفى شعبان يرد عليها: &#34;يللا على المطبخ&#34;

آيتن عامر للرجال: "اتلموا".. ومصطفى شعبان يرد عليها: "يللا على المطبخ"

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

عربي

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

الجيش اليمني يُحرر مواقع استراتيجية في مديرية نَهم بصنعاء

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ &#34;التطبيع مع إسرائيل&#34;

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ "التطبيع مع إسرائيل"

لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية

لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية