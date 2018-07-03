روبوت جديد للمساعدة في اطفاء الحرائق في غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنعرض طلبة إسرائيليين من كلية الهندسة الأكاديمية في أسدود، روبوت خاص من تطويرهم لإخماد الحرائق التي تندلع في الحقول الزراعية في غلاف غزة، في أعقاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها الفلسطينيون من غزة.ووفقاً لموقع (أشكلون نت)، فإن الحديث يدور عن مركبة آلية صغيرة يتم التحكم بها عن بعد وقادرة على السير والحركة في مسارات كثيرة وفقاً للمعطيات والأوامر التي يتم برمجتها عليها، حيث تحتوي هذه المركبة على مجسات خاصة لاكتشاف الحقول الزراعية المشتعلة في مرحلة مبكرة، بحيث يكون بالإمكان السيطرة عليها وإخمادها قبل أن تنشب وتلتهم كل الحقل الزراعي.هذا وقد أوضح أحد الطلبة الإسرائيليين القائمين على المشروع بأنه في حال اكتشفت المركبة حريقاً أو اشتعالاً تقوم بإرسال رسالة SMS للجهات المعنية لاستنفار قوات الإطفائية لمكان نشوب الحريق في مرحلة مبكرة، بحسب ما جاء على موقع (عكا).