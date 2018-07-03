شؤون فلسطينية

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرق غزة

فيديو: بينهم صحفي.. إصابة العشرات بجراح مختلفة والاختناق بمسيرات نسائية شرق غزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، بإصابة عشرات النساء بجراح مختلفة والاختناق، خلال مشاركتهن في المسيرات النسائية التي خرجت اليوم الاثنين، شرق مدينة غزة.

وقال القدرة في تصريح صحفي له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): "الاحتلال الاسرائيلي يستهدف النساء المشاركات في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق غزة، بالأعيرة النارية والغازات المجهولة، ويصيب العشرات منهن بجراح مختلفة والاختناق".

بدورها، أفادت وكالة (شهاب) المحلية، بإصابة الصحفي ثائر أبو رياش بقنبلة غاز برأسه خلال تغيطته للمظاهرة النسائية، فيما أصيبت مسنة اخرى بالاختناق.


 




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