نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس ان تختار الهدنة

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نبذل جهوداً كبيرة لإعادة جنودنا من قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.وقد وجه نتنياهو رسالة الى حركة حماس قائلا: "أوصي قادة حركة حماس في غزة، باختيار الهدنة؛ لأنهم إذا اختاروا التصعيد فإن الثمن الذي سيدفعونة سيكون غير محتمل ولا يطاق".