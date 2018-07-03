شؤون فلسطينية

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس ان تختار الهدنة

نتنياهو: نبذل جهوداً لإعادة جنودنا من غزة.. وعلى حماس ان تختار الهدنة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نبذل جهوداً كبيرة لإعادة جنودنا من قطاع غزة"، بحسب ما جاء على موقع القناة السابعة الإسرائيلية.

وقد وجه نتنياهو رسالة الى حركة حماس قائلا: "أوصي قادة حركة حماس في غزة، باختيار الهدنة؛ لأنهم إذا اختاروا التصعيد فإن الثمن الذي سيدفعونة سيكون غير محتمل ولا يطاق".

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