عاجل

  • السويد يتأهل لدور الثمانية بعد تغلبه على منتخب سويسرا بهدف مقابل صفر

شؤون فلسطينية

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها

مهنا: إدارة حماس لغزة وإجراءات السلطة يخدمان (صفقة القرن) ومسيرة العودة انحرفت عن أهدافها
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، رباح مهنا، إن مسيرة العودة التي انطلقت في الثلاثين من آذار/مارس الماضي انحرفت عن أهدافها، لافتاً إلى أن إدارة حماس الخاطئة لموضوع غزة وإجراءات الرئيس محمود عباس يخدمان صفقة القرن الأمريكية.

وأوضح مهنا، وفق ما أوردت (بوابة الهدف)، أن الجبهة ترفض ما تُسمّى صفقة القرن جملةً وتفصيلًا، كما ترفض تشكيل إدارة لغزة وفصلها عن الضفة المحتلة، متابعاً: "مواجهة هذه الصفقة تكون بخطوتين أولهما إنهاء الانقسام على طريق تحقيق الوحدة الوطنية".

ولفت مهنا، إلى أن كل من يقول أنه ضد صفقة القرن وفي الوقت ذاته يُعطّل الوحدة الوطنية يكون خادماً لتلك الصفقة"، مكملاً: "الخطوة الثانية لمواجهة الصفقة، هي تشديد المقاومة بكلّ أشكالها في الضفة وغزّة وأينما كان، ضدّ العدو الإسرائيلي، وبهذا نستنهض حالة عربية مُؤيّدة لنا، تعمل على الضغط على أنظمة بعض الدول العربية التي تدعم الصفقة".

واعتبر أنّ "عناصر صفقة القرن: السلام الاقتصادي للفلسطينيين، ويهوديّة الدولة، وإطلاق يدّ إسرائيل بالاستيطان في الضفة، والتطبيع مع الدول العربية، كل هذا يجري تنفيذه بالفعل".

وقال: "فلسفة الصفقة مبنيّة على الاعتقاد بأنه يُمكن تمريرها بدون موافقة فلسطينية، عبر موافقة أطراف عربية، ويبدو أن هذا في الطريق".

وفي ملفّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، قال مهنّا إنّ "التقليصات التي تُواجهها وكالة الغوث جزءٌ من المخطط المُوجّه ضدّ قضية الشعب الفلسطيني، فأمريكا وإسرائيل وبعض العرب يُريدون إنهاء الوكالة لإنهاء قضية اللاجئين، ولو أردات السعودية أو قطر سدّ العجز المالي للوكالة لفعلت".

وأكّد على أنّ "التصدي لهذا المخطط يجب أن يكون بالوحدة الوطنية، وإدراك الجميع خطورة هذه التقليصات في خدمات الأونروا خاصةً بغزة. وباستمرار المقاومة، والالتفاف الشعوب العربية حول قضايا الشعب الفلسطيني".

وتطرّق د. رباح مهنّا إلى حراك (ارفعوا العقوبات عن غزة)، لافتًا إلى أنّ فكرة الحراك انطلقت من غزّة، عقب اجتماعٍ للقوى الديمقراطية اتفقت خلاله على تفعيل الحراك الشعبي في غزة والضفة بالتزامن ضدّ العقوبات.

ورأى أنّ "الحراك ليس كما يجب عليه أن يكون، ولأجل هذا اجتمعت القوى الديمقراطية بغزّة، قبل نحو أسبوع، وطرحت أفكارًا لتفعيل الحراك للضغط أكثر على الرئيس لرفع العقوبات"، مُوجّهًا الانتقاد لحركة حماس التي قمعت مسيرة للأسرى خرجت في غزّة للمطالبة برفع العقوبات، التي مسّتهم.

وأشار مهنا، إلى أن الجبهة الشعبية لديها ثلاثة شروط
للقبول باستمرار مسيرات العودة، أوّلها: التمسك بأهدافها السياسية ورفع الحصار، الشرط الثاني: الحفاظ على الوحدة الميدانية، وإشراك فتح، والتي لها جمهور مؤثر ومفيد لمسيرات العودة.

والشرط الثالث، حب مهنا، كان "إيجاد سُبل لتقليل الخسائر في صفوف أبناء شعبنا وتعظيم الخسائر لدى الاحتلال"، لافتًا إلى أنّ هذا "يستوجب تحقيق الوحدة، وتفعيل النضال بكلّ أشكاله وهو ما لن يتحقّق إلّا بوقف التنسيق الأمني، وإيقاف انفراد حماس في محاولتها إيجاد حلول سياسية منفردة وبعيدة عن الكلّ الوطني".

وكشف مهنا، أن الجبهة الشعبية طرحت استبدال اللجنة الوطنية المصغرة لمسيرات العودة، بأخرى جديدة تضمّ حركتي فتح وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي، لتمثيل وحدة وطنية حقيقية وهو ما سيُعطي زخمًا لاستمرار المسيرات، بأهدافها السياسية وفكّ الحصار.

أخبار ذات صلة

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً

عبر (فيسبوك) و(واتساب).. جيش الاحتلال يكشف تطبيقات تجسس لحركة حماس

عبر (فيسبوك) و(واتساب).. جيش الاحتلال يكشف تطبيقات تجسس لحركة حماس

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية

لبحث المصالحة.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مساء اليوم بالقاهرة

لبحث المصالحة.. الأحمد يلتقي مسؤولين مصريين مساء اليوم بالقاهرة

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

اعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

اعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

القنصل البريطاني: هذا ما قاله الأمير وليام عن زيارته للأراضي الفلسطينية

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

اعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

اعلان مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– حزيران 2018

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

شقيق الشهيد خالد: مركز (الميزان) أبلغنا باستشهاده ولا معلومات حول إصابته

شقيق الشهيد خالد: مركز (الميزان) أبلغنا باستشهاده ولا معلومات حول إصابته

(بكدا) يُسلم شاحنة مع رافعة كهرباء لبلدية كفر ثلث في قلقيلية

(بكدا) يُسلم شاحنة مع رافعة كهرباء لبلدية كفر ثلث في قلقيلية

موغريني: سنجتمع مع قيادات السلطة الفلسطينية وإسرائيل هذا الأسبوع

موغريني: سنجتمع مع قيادات السلطة الفلسطينية وإسرائيل هذا الأسبوع

مزهر يدعو لمواجهة التحركات المشبوهة لوكلاء أمريكا

مزهر يدعو لمواجهة التحركات المشبوهة لوكلاء أمريكا

منوعات

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

دُفن حلمه في غزة..MC Gaza في عمل فني فريد مع لطفي بوشناق وأسرار أخرى

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

بعد تسريب صورتها مع طليقها.. هل تزوجت سمية الخشاب أثناء العدة؟

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

رغم طلاقهما.. رسائل حب بين رانيا يوسف وطارق عزب

آيتن عامر للرجال: &#34;اتلموا&#34;.. ومصطفى شعبان يرد عليها: &#34;يللا على المطبخ&#34;

آيتن عامر للرجال: "اتلموا".. ومصطفى شعبان يرد عليها: "يللا على المطبخ"

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

صور: فضيحة جنسيّة تلاحق أحد مذيعي قناة BeIN Sports القطريّة

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

زوج أصالة يفجّر فضيحة مدوية عن أحد المهرجانات.. ما كشفه صادم

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

بدون خجل.. خالد البريكي يكشف عن مفاجأة في حياته قبل الشهرة

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

صورة تُشعل انستجرام.. راغب علامة مُحاط بـ4 حسناوات مُحرمات عليه

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد شكل ماريا مرسيدس كما لم تروها من قبل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

شاهد الصور الكاملة لحفل زفاف عُكاشة وحياة الدرديري بأحد المراكب في النيل

عربي

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

قطر تتحرك لاتخاذ إجراءات دولية ضد السعودية

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ &#34;التطبيع مع إسرائيل&#34;

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ "التطبيع مع إسرائيل"

لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية

لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية

63 مهاجراً في عِداد المفقودين بحادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية

63 مهاجراً في عِداد المفقودين بحادث غرق جديد قبالة السواحل الليبية