"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح غداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات (من الرابعة حتى السابعة) من الكشف المُعلن الأسبوع الماضي.ودعّت وزارة الداخلية، المسافرين الواردة أسماؤهم في الحافلات المذكورة التواجد غداً الساعة 7:00 صباحا في صالة "النجار" بخانيونس واصطحاب أمتعتهم للسفر.ونوهت إلى أنه على المسافرين في باقي الحافلات انتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.