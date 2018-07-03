عبر (فيسبوك) و(واتساب).. جيش الاحتلال يكشف تطبيقات تجسس لحركة حماس

رام الله - دنيا الوطن

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن طرق جديدة تتبعها حركة حماس لإغراء الجنود وضباط الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للوصول إلى المعلومات الشخصية والأمنية الحساسة.





وأوضح جيش الاحتلال، أن قسم أمن المعلومات كشف هذه الطريقة، والتي تكون عبر تحميل تطبيقات محددة مما يجعل الهاتف الذكي الخاص بالجنود أداة في أيدي أجهزة حركة حماس.





وأضاف: "أحبطنا أكبر موجة من المحاولات تهدف لإسقاط الجنود استخدم فيها تطبيقات فيسبوك وواتسأب تحمل صوراً مغرية لفتيات حسناوات وبرامج خاصة من برمجة حماس".





وتابع: "تم استخدام أرقام هواتف اسرائيلية تهدف للسيطرة على الأجهزة والحواسيب، حيث نشر الجيش طرق توعية للجنود بهدف الإفلات من هذه المحاولات".







