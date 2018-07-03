شؤون فلسطينية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية

الحمد الله ورئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي يبحثان أخر التطورات السياسية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، رئيس وزراء إقليم والونيا البلجيكي رودي ديموت، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية، وتعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين.

واطلع الحمد الله الضيف على الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة، خاصة سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الاراضي وتهجير سكانها، بالإضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة لأكثر من 11 عاما، مشددا على أن اسرائيل تسعى بذلك لتقويض فرص السلام واقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

وشدد الحمد الله على ضرورة دعم مبادرة الرئيس محمود عباس، لاقامة مؤتمر سلام دولي برعاية دولية متعددة، لإنهاء الاحتلال، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الحمد الله بعلاقات الصداقة التي تربط البلدين، مثمنا الدعم البلجيكي المستمر لفلسطين، مشيرا الى ضرورة اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وكخطوة عملية لدعم حل الدولتين.

وعقب اللقاء، وتحت رعاية وحضور رئيس الوزراء، تم توقيع اتفاقية إعلان نوايا لتفعيل الشراكة ما بين الحكومة البلجيكية وحكومة دولة فلسطين في العديد من المجالات خاصة الثقافة والتعليم والصحة والتراث والسياحة، حيث وقعها عن الجانب البلجيكي رئيس وزراء إقليم والونيا رودي ديموت، وعن الجانب الفلسطيني وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي.

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