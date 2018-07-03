أبو سيف: وجود (أونروا) مرتبط بحل قضية اللاجئين

وأشار إلى أن تقليص خدمات الوكالة أو العمل على تصفية وجودها، كما تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يشكل انتهاكاً صارخاً للقرارات الأممية حيث أن أعمال الوكالة لا تنتهي الا بانتهاء قضية اللاجئين وفق قرار انشائها.





وتابع: "قضية اللاجئين لا تحل إلا بتطبيق القرار 194 القاضي بعودة اللاجئين الي الاماكن التي تم تهجيرهم منها، وبدلاً من العمل على انهاء أعمال الوكالة، يجب ازالة مسببات وجودها عبر ايجاد حل لقضية اللاجئين".



رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، عاطف أبو سيف، إن وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) مرتبط بقضية اللاجئين، وليسّ منة من المجتمع الدولي.وأوضح أبو سيف، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التزام الدول تجاه الوكالة نابع من التزامها بالقانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة.وأكد أن محاولة ابتزاز القيادة الفلسطينية عبر وقف المساعدات عنها او عن وكالة الغوث بغية ارغامها على قبول صفقة القرن لم تنجح، مشددًا على أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم وان تمسك الشعب والقيادة بهذه الحقوق ابدي حتى استردادها.