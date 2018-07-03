عربي

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ "التطبيع مع إسرائيل"

بسبب صورة مشجع.. محمد أبوتريكة يرد على اتهامه بـ "التطبيع مع إسرائيل"
محمد أبو تريكة
رام الله - دنيا الوطن
قدم لاعب كرة القدم، النجم المصري، محمد أبو تريكة، اعتذاره للجماهير العربية؛ وذلك بعد التقاط صورة له مع مشجع إسرائيلي في مونديال روسيا لكأس العالم 2018.

وقال أبو تريكة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، الثلاثاء: "لم أكن أعلم، وأعتذر عن الصورة، الكيان الصهيوني لا ولن نعترف بهم فهم قتلة واحتلال، والقضية الفلسطينية هي القضية الأولي للشعوب العربية والإسلامية".

يذكر أن صحفي إسرائيل نشر صورة للمشجع مع أبو تريكة، وعلق عليها قائلاً: "تطبيع رياضي"، ليرد عليه أبو تريكة، ويوضح عدم علمه بهوية المشجع.

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