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لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية

لأول مرة.. سيدة تونسية تفوز بمنصب رئاسة بلدية
مرشحة (حركة النهضة) سعاد عبد الرحيم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (عربي21) بأن مرشحة (حركة النهضة) سعاد عبد الرحيم، فازت بمنصب رئيس بلدية تونس، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وأجريت عملية انتخاب وتنصيب ما يعرف بـ "شيخ مدينة تونس" أي رئيس بلدية، وانحصرت المنافسة بين مرشحة (حركة النهضة) سعاد عبد الرحيم، ومرشح (حزب نداء تونس) كمال إيدير.

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