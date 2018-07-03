جامعة الأقصى تُنظم حفل تحرير شهادات الخريجين في مقرها بخانيونس

وفي نهاية كلمته، هنأ الشرافي الخريجين وأسرهم، مؤكداً أن الجامعة، ستكون عوناً لهم دوماً من خلال مركز خاص بمتابعة الخريجين قائلاً: جامعة الأقصى، ستلاحقكم بالخير حتى بعد تخرجكم، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الجامعة، ستستمر في تحرير الشهادات حتى نهاية هذا العام.















رام الله - دنيا الوطننظمت جامعة الأقصى بخانيونس، حفل تحرير شهادات الخريجين، وذلك بحضور رئيس الجامعة، د. كمال العبد الشرافي، والسادة أعضاء مجلسي الأمناء والجامعة، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، ولفيف من الطلبة الخريجين.وفي كلمته، رحب الشرافي بالحضور الكريم، مثنياً على جهود القائمين على الحفل، ناقلاً تحيات وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم، حيث هنأ الطلبة الخريجين بهذا العرس الوطني الكبير، مبرقاً في الوقت ذاته بالتحية لأهالي محافظة خانيونس من منطقة المحررات، التي هي برأيه مصدر انبعاث وأمل وإرادة شعب.وأعرب الشرافي، عن سعادته لتخريج كوكبة من طلاب جامعة الأقصى، تحمل العلم لتبني الوطن، مبيناً أن هذا هو العطاء الفلسطيني والصورة الفلسطينية التي تشير بوضوح إلى أننا شعبُ يحب الحياة، ويحافظ عليها رغم الآخر، الذي يقتل فينا الحياة.وأشار إلى أن مسيرة الخريجين في شوارع محافظة خانيونس اليوم، ما هي إلا استكمال لمسيرات وطنية احتضنتها الأرصفة والشوارع، فاليوم برأيه هو استعراض لسلاح العلم استكمالاً لسلاح الدفاع عن الوطن، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هذا الحفل هو لقاء مصغر لحفل التخرج المركزي الذي ستقيمه الجامعة لجميع الطلبة الخريجين في أوائل أب/ أغسطس القادم.من ناحيةٍ أخرى، شكر الشرافي، قيادة الجامعة على قرارها بتحرير الشهادات قائلاً: إن هذا القرار نابعُ من إدراك قيادة الجامعة بأن تحرير الأوطان عبث، إن لم يُحرر الإنسان، مقدراً في الوقت ذاته كل الجهود المبذولة لدعم المسيرة التعليمية في جامعة الأقصى.