الدنمارك تُقرر وقف المساعدات للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية الدنماركية بشكل رسمي، إيقافها للمساعدات المالية، وتصعيب شروط تقديم الأموال للمنظمات الفلسطينية (غير الحكومية).قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن: إنه "يولي أهمية كبرى بإيصال المساعدات الدنماركية للأهداف التي يجب أن تصل إليها، وعليه فإن الوزارة أجرت على مدار الأشهر الأخيرة، فحصاً شاملاً بالموضوع، وفي النهاية، قررت تصعيب شروط تلقي المساعدات الدنماركية، من قبل منظمات الفلسطينية غير الحكومية".بدورها، اعتبرت إسرائيل أن القرار الدنماركي عادل وخطوة في الاتجاه الصحيح، حيث وصف وزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، غلعاد أردان، هذه الخطوة بالإنجاز المهم لإسرائيل، في حربها الثابتة ضد تنظيمات المقاطعة.وقال أردان: لا يعقل أن تستمر دول أوروبا بتمويل تنظيمات فلسطينية، تعمل على دفع المقاطعة، وعرض صورة محرّفة ومشوّهه عن إسرائيل، والأخطر من ذلك، هو أن هذه التنظيمات، تُقيم علاقات مع جهات (إرهابية) وفق زعمه.