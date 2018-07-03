شقيق الشهيد خالد: مركز (الميزان) أبلغنا باستشهاده ولا معلومات حول إصابته

خاص دنيا الوطنأكد عبد اللطيف عبد العال، شقيق الشهيد خالد، أن مركز (الميزان) أبلغ العائلة، صباح اليوم، الثلاثاء، باستشهاده، وأنه محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح عبد العال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن العائلة ليس لديها أي معلومات حول إصابته برصاص الاحتلال.يشار إلى أن الشاب خالد، استشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، عند محاولته اجتياز السياج الفاصل شرقي رفح جنوب قطاع غزة.