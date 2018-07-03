شؤون فلسطينية

(بكدا) يُسلم شاحنة مع رافعة كهرباء لبلدية كفر ثلث في قلقيلية

(بكدا) يُسلم شاحنة مع رافعة كهرباء لبلدية كفر ثلث في قلقيلية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلّم رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد اشتية، رئيس بلدية كفر ثلث في قلقيلية، حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، شاحنة مع رافعة كهرباء، مجهزة بكامل معدات السلامة العامة.

وقال اشتية: إن تسليم الآلية،  يعتبر جزءاً من منحة "تنفيذ أعمال التنمية الريفية والتمكين الاقتصادي في الضفة الغربية" المقدمة من صندوق النقد العربي، من خلال البنك الإسلامي للتنمية.

وأضاف: أن بلدة كفر ثلث، حصلت على حزمة مشاريع بقيمة 384 ألف دولار، شملت شبكة مياه داخلية، وخطاً ناقلاً ومحول كهرباء، إضافة إلى الشاحنة.

وأكد، أن التنمية الريفية، المكون الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة، وأن الهدف من المشروع، تمكين مؤسسات الحكم المحلي ودعمها من أجل خدمات أفضل للمواطن.

من جانبه، شكر عيسى، (بكدار) برئاستها وطواقمها على مشاريعها العديدة في بلدته، ما سهل حياة الناس، ووفر لهم خدمات حيوية.

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