مزهر يدعو لمواجهة التحركات المشبوهة لوكلاء أمريكا

حذر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مسؤول فرعها في غزة، جميل مزهر، من محاولات الإدارة الأمريكية، استخدام أدوات رخيصة لها من أجل اختراق الموقف الفلسطيني في سياق محاولاتها تمرير (صفقة القرن)، داعياً لمواجهة التحركات المشبوهة، التي يقودها محليون وعرب يعملون كوكلاء للإدارة الأمريكية.





ودعا مزهر في تصريح صحفي لضرورة وقف اللقاءات التي تجري في غزة؛ لحل الأزمة فيها، بمعزل عن القضايا الوطنية، مشيراً للمحاولات الأمريكية لتمرير (صفقة القرن) عبر عمليات الابتزاز الهادفة لمقايضة حقوقنا الوطنية الثابتة بقضايا إنسانية ومعيشية؛ للالتفاف على حالة الرفض الوطني العام للمشاريع التصفوية.





وأكد مزهر، أنه على السلطة تحمّل مسؤولياتها تجاه غزة، ورفع الإجراءات العقابية، لأن استمرار هذه الإجراءات، أعطى الفرصة للإدارة الأمريكية ووكلائها، للتدخل بهدف فصل غزة عن الضفة الغربية.





كما طالب مزهر، بضرورة إغلاق كل الأبواب أمام المحاولات الهادفة لتمرير (صفقة القرن) من خلال التحركات المشبوهة التي يقودها بعض الوكلاء.





ودعا مزهر، الرئيس أبومازن، لضرورة الإسراع لعقد اجتماع عاجل، يضم الأمناء العامين للفصائل في القاهرة من أجل المسارعة في إنهاء الانقسام، وتوحيد الساحة الفلسطينية لمواجهة (صفقة القرن) والمشاريع المشبوهة، التي تستهدف ضرب المشروع الوطني، وفصل غزة عن الضفة.

رام الله - دنيا الوطن