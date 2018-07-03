قيادي بحماس يَردُّ على تصريحات العمادي حول المباحثات مع إسرائيل

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



نفى القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، ما يجري تداوله حول وجود محادثات غير مباشرة بين إسرائيل وحركته بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.





وقال رضوان، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حركته لا تفاوض الاحتلال الإسرائيلي، لا بشكل مباشر ولا غير مباشر، وذلك رداً على تصريحات، أدلى بها السفير القطري محمد العمادي بهذا الشأن.







وأوضح رضوان، أنه لم تقدم لحركة حماس أو الهيئة الوطنية لإنهاء الحصار أي عروض رسمية من أي طرف، فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة".







وأضاف: "مازلنا نطالب برفع الحصار عن قطاع غزة، وهذا حق طبيعي، خاصة وأن الحصار جريمة حرب ضد الإنسانية وشعبنا الفلسطيني"، مشدداً على أن حركته لن تُقدم أثماناً سياسية مقابل حل الأزمات الإنسانية.





وتابع: "نؤكد على حقنا الثابت بضرورة رفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وإنهاء الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، بما يساهم في مواجهة (صفقة القرن) الأمريكية".







وفيما يتعلق بالوفد الفلسطيني من قطاع غزة، والمتواجد في القاهرة حالياً، قال رضوان: إن الوفد حكومي من غزة، ولا علاقة لحماس به، وبالتالي فهذا الأمر، يُسأل فيه أهل الاختصاص.