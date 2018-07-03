ادعيس يستنكر قيام مستوطنين بحفريات في الحرم الابراهيمي الشريف

رام الله - دنيا الوطناستنكر الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية الاعتداء الذي قامت به مجموعة من المستوطنين ضد الحرم الابراهيمي الشريف صباح اليوم، وذلك بالحفر في منطقة اليوسفية التحتا داخل الحرم الابراهيمي الشريف .مشيرا الى أن هذا الاعتداء عنصرية استفزازية جديدة تضاف إلى قائمة الجرائم الإسرائيلية المخططة وفق تسلسل ممنهج بحق المقدسات.وشدد ادعيس على ضرورة التصدي لهذه الممارسات غير الشرعية وغير القانونية، لدى المؤسسات الدولية والمؤسسات ذات العلاقة لتأكيد السيادة الفلسطينية على كافة الاماكن المقدسة.وناشد ادعيس المواطنين شد الرحال الى الحرم الابراهيمي الشريف وكافة الاماكن المقدسة دون أن يقتصر ذلك على المناسبات الدينية لحمايتها وتثبيت صمود أهلها وتفويت فرصةاستفراد الاحتلال بها .