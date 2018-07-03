الإعلام تُطلق نداءً ضد قرصنة الاحتلال لأموالنا

أطلقت وزارة الإعلام، نداءً ضد قرصنة الاحتلال لعائداتنا الضريبية، وتشريع (الكنيست) الإسرائيلي لما يسمى قانون تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى.





ودعت الوزارة في بيبان صحفي وصل "دنيا الوطن" اليوم، إلى المشاركة في بث ونشر مضامين تؤكد أن الشهداء والأسرى والجرحى، هم نتاج المقاومة المشروعة التي أقرتها القوانين الدولية، ومارستها كل شعوب الأرض، وحركات التحرر عبر التاريخ الإنساني، ولم يبتدعها شعبنا.

وأهابت بالمؤسسات الإعلامية الوطنية والعربية والدولية إلى الوقوف ضد سلب الاحتلال ونهبه لأموالنا، وإقرار قوانين عنصرية، تستهدف الأسرى والشهداء والجرحى.





وحثت الهيئات الحقوقية وأعضاء المجالس النيابية والبرلمانات في العالم على ممارسة كافة أشكال الضغط على (الكنيست) الإسرائيلي، من أجل وقف القرصنة، والتراجع عن القوانين العنصرية، وشرعنة نهب أموالنا تحت ذارئع واهية.





وأكدت الوزارة، أن إنهاء الاحتلال لأرضنا، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو المطلب الرئيس الواجب دعمه، وأن مساعي وصف مناضلينا بـ (الإرهاب) المزعوم لن ترى النور.





وناشدت وسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اعتماد هاشتاج (#شهداؤنا_وأسرانا_وجرحانا_ليسوا_إرهابيين_

والاحتلال_يسلب_أموالنا).

رام الله - دنيا الوطن