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السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق

السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت السلطات الماليزية، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، اليوم الثلاثاء، 3 تموز/ يوليو، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام.

ونقلت وكالة (رويترز)، عن ثلاثة مصادر مطلعة، قولهم: "إن السلطات، اعتقلت رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم الثلاثاء، في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام".

وقال مصدران قريبان من الأسرة: "إن السلطات اصطحبت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه"، فيما توقع أحد المصادر توجيه الاتهام لنجيب في المحكمة غداً الأربعاء بعد احتجازه لليلة واحدة.

وكانت الشرطة الماليزية، أعلنت، في وقت سابق، أنها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و 1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي".

يذكر، أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، قام الشهر الماضي، بمنع سلفه نجيب عبد الرزاق من مغادرة البلاد، مشيراً إلى وجود دليل كاف للتحقيق في علاقته بفضيحة فساد بمليارات الدولارات.

وقال: إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لعبد الرزاق، من بينها: الاختلاس، واستخدام أموال حكومية للرشوة، وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال، بزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).

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