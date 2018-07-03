شؤون فلسطينية

جبارين يَطّلع على التجربة الأذربيجانية في قطاع الحكم المحلي والنوع الاجتماعي

جبارين يَطّلع على التجربة الأذربيجانية في قطاع الحكم المحلي والنوع الاجتماعي
رام الله - دنيا الوطن
اطلع وكيل وزارة الحكم المحلي، محمد حسن جبارين، على التجربة الأذربيجانية في قطاع الحكم المحلي، بالإضافة إلى واقع النوع الاجتماعي، وكيفية إدارته والقانون الخاص به.

جاء ذلك، خلال لقاء جبارين الذي ترأس وفد الوزارة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، مع وكيل وزارة العدل فيلايات زاهيروف، ورئيسة الجهاز الحكومي لمشكلات الأسرة والمرأة والطفل هجران حسينوفا، وذلك بحضور السفير الفلسطيني في أذربيجان ناصر عبد الكريم.

واستمع جبارين لشرح مفصل حول طبيعة قطاع الحكم المحلي في أذربيجان، حيث يبلغ عدد البلديات هناك 1605 بلدية.

واطلع جبارين على دور المرأة الأذربيجانية في قطاع الحكم المحلي، وبرنامج دياق (الدعم) الذي نفذته الحكومة بدعم من مؤسسة (GIZ) والذي أسهم وبشكل كبير في تعزيز دور ومشاركة المرأة في البلديات، حيث بلغت نسبة المشاركة 36%، وتتبوأ العديد منهن مناصب كرئيس البلدية ونائبه، بالإضافة إلى عضويتها الفاعلة في قرارات وسياسيات البلديات.

بدوره، استعرض جبارين واقع قطاع الحكم المحلي في فلسطين، وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات السابقة، وطبيعة التطور الملحوظ في رسم السياسات، ووضع الاستراتيجات وإقرار القوانين والأنظمة التي أسهمت وبشكل كبير في مأسسة الحكم المحلي، وتنظيم عمل البلديات والمجالس القروية.

وأشار جبارين إلى التحديات والعراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تحول دون تحقيق تنمية محلية شاملة في فلسطين من خلال العديد من السياسات والممارسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، حيث يعتبر التوسع الإستيطاني ومصادرة الأراضي، وتدمير المنازل والمرافق العامة، وتجريف الأراضي الزراعية، ومنع استغلال الموارد الطبيعية في المناطق المسماة (ج)، وعدم السماح بإقامة مشاريع تنموية تطويرية في هذه المناطق كأمثلة حية على هذه الممارسات.

وتطرق جبارين إلى دور المرأة الفلسطينية وتضحياتها ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية، حيث تقلدت العديد من المناصب المهمة، بالإضافة إلى دورها المهم في المشاركة برئاسة وعضوية الهيئات المحلية في فلسطين، مشيراً إلى الإحصائيات الرسمية في فلسطين، والتي أظهرت أن هناك نسبة كبيرة من طلبة الجامعات الفلسطينية وخريجيها هم من الإناث.

وأضاف جبارين، أن الوزارة عملت ومنذ إنشائها على تطوير السياسات المتعلقة بدعم مشاركة المرأة وتعزيز أدوارها، مشيراً إلى أن الوزارة تنوي تنفيذ تجربة برنامج (دياق) في فلسطين وبالتعاون مع مؤسسة (GIZ).

بدورها، استعرضت حسينوفا طبيعة عمل الجهاز الحكومي في الدفاع عن حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في فلسطين من أجل تبادل الخبرات والتجارب بهذا الخصوص.

هذا والتقى جبارين والوفد المرافق له، مع البروفيسورة والمختصة في مجال النوع الاجتماعي في جامعة باكو الحكومية الدكتورة عانا ابراهيمبوفا، حيث قدمت شرحاً مفصلاً حول طبيعة الأبحاث والدراسات التي تعنى بتطوير مفاهيم النوع الإجتماعي، وتعزيز أدوار مشاركة النساء وحماية الطفل والاهتمام بالفئات المجتمعية التي تحتاج إلى اهتمام خاص.

كما والتقى جبارين بعدد من رؤساء البلديات، ورئيس اتحاد البلديات في اذريجيان، وفرق فنية مختصة في مجالات الحكم المحلي والنوع الاجتماعي.

ودعا جبارين رؤساء البلديات إلى ضرورة العمل الجاد على تعزيز التواصل مع البلديات الفلسطينية، والتفكير المشترك بإقامة علاقات تؤأمة بينها من أجل تعزيز تبادل التجارب والخبرات.

وفي نهاية الزيارة الرسمية إلى أذربيجان، أشاد جبارين بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وثمن وقوف أذربيجان الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال.

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