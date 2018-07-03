عريقات يحدد آليات الرد الفلسطيني على قرار الكنيست خصم أموال المقاصة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن الحكومة الإسرائيلية، قطعت كل الخطوط الحمراء بقرار اقتطاع أموال الشعب الفلسطيني من الأسرى والجرحى والشهداء، وهذا لصوصية وقرصنة إسرائيلية.







وأضاف عريقات، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الحكومة الإسرائيلية، تواصل سرقة أراضي وأموال الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، تدرس بجدية عالية جداً، تنفيذ قرارات المجلس الوطني الأخيرة.







وتابع عريقات: "ندرس تنفيذ القرارات المتعلقة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل تحميل سلطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياتها كافة في الضفة والقدس وقطاع غزة".







وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل، هو تدمير للسلطة الفلسطينية، والتي لا يمكن لها أن تستمر كسلطة بدون سلطة، وأن يستمر الاحتلال الإسرائيلي بدون كلفة، متابعاً: "ذلك يعني الانتقال الفلسطينية من السلطة إلى الدولة، وهذا يتطلب تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري".







يذكر، أن الكنيست الإسرائيلي، صادق بشكل نهائي على خصم مستحقات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

